"Разговор" Медведчука и Суркова - не "пленки", а цифровые записи, смонтированные на компьютере, - Джангиров

Виктор Медведчук и Владислав Сурков Фото из открытых источников

"Вброс" смонтированной цифровой записи с "разговором" оппозиционера Виктора Медведчука и помощника президента РФ Владислава Суркова - это удар по экс-президенту Петру Порошенко. Такое мнение выразил в Facebook известный политический публицист Дмитрий Джангиров, сообщает "Форум".

Таким образом Джангиров отреагировал на заявление экс-главы СБУ Василия Грицака, который признал, что вел переговоры с одним из руководителей непризнанной ДНР в 2014 году.

Как заявляет Джангиров, есть много вопросов к новой "записи".

"Очередная порция записей (якобы) разговоров тогдашних помощника Президента РФ Владислава Суркова и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука семилетней давности вызывает еще больше вопросов, чем предыдущая", - подчеркнул аналитик.

Публицист разъяснил, что опубликованная запись - это монтаж, поэтому мы слышим только обрывки разговоров, а собеседники перескакивают с темы на тему.

"Главный вопрос - почему собеседники так перескакивают с темы на тему? Ответ прост - это монтаж, в том смысле, что взяты фрагменты из разговора (разговоров), которые выложенные последовательно, должны по чьему-то замыслу свидетельствовать о "сами-знаете-чём", - заключил в итоге журналист.

Тут же Джангиров отметил, что эта смонтированная запись лишний раз подтвердила, что Виктор Медведчук играет роль главного переговорщика между Москвой и Киевом, который действовал на основе мандата, выданного СБУ.

"Однако, если не знать всего ХЗ (хитроумного замысла), то в очередной раз мы убеждаемся, что г-н Медведчук на тот момент был главным переговорщиком между Киевом и Москвой, и именно он обеспечил обмен около тысячи пленных / удерживаемых лиц с обеих сторон.

И, как мы помним, а мне уже приходилось об этом писать, переговоры шли в рамках, заданных президентом Петром Порошенко, и на основе мандата, выданного Службой Безопасности Украины", - подчеркнул аналитик.

Джангиров разъяснил, что Петра Порошенко является главной целью, которую должен достать этот "вброс" телефонного разговора, где якобы звучат голоса Медведчука и Суркова.

"Собственно говоря, второй "вброс" разговоров (якобы) Владислава Суркова и Виктора Медведчука вновь стал мощным рикошетом по "третьему". Вначале - по Петру Порошенко, теперь - по Василию Грицаку (то есть, снова-таки по Порошенко, ибо Грицак руководил СБУ именно при Петре Пятом). Неудивительно, что порошенковский экс-глава СБУ побежал аж на Радио "Свобода", где признал, что летом 2014 года в должности замглавы СБУ действительно вел переговоры с "министром обороны ЛНР" об обмене пленными, но клялся, что никакую наличку не передавал", - подчеркнул публицист.

Автор заявления напомнил, что нет ничего нового или сенсационного в том, что тогдашние президент Петр Порошенко и премьер Арсений Яценюк в 2014 году покупали уголь в ОРДЛО и импортировали электричество из РФ с последующей подачей энергии в Крым.

"Об этом много раз говорили и сам Порошенко, и Яценюк, и другие чиновники. Об этом писали все украинские СМИ, поднимите новостные ленты 2014 года. Все эти "записи" только подтверждают информацию, которую и так знали осведомленные люди, что Медведчук договаривался по важным для Украины вопросам, а затем Порошенко и Яценюк оформляли эти договоренности в виде документов", - расставил точки над "и" Джангиров.

"Что касается обмена пленными/удерживаемыми лицами, то это вообще дело благое, поэтому пока что такая информация работает на имидж всех, кто участвовал в этом процесс - и добивался результата. В отличие от "зеленых", у которых с декабря 2019 года в вопросе обмена удерживаемыми лицами, что называется, "корабельная сосна не валялась", - добавил публицист.

Вместе с тем, аналитик замечает, что исходя из весьма специфической репутации журналиста Юрия Бутусова, "слившего" эти записи, есть все основания полагать, что достоверность этих "разговоров" под большим вопросом.

"Проще говоря, это цифровые записи, а никакие не "пленки". А цифровую запись можно смонтировать на обычном компьютере, смоделировав нужные голоса и записав целые "разговоры", которых на самом деле никогда не было в реальной жизни", - резюмировал политический публицист Дмитрий Джангиров.