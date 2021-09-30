Разблокировка КПВВ и обмен удерживаемыми: Гуманитарная подгруппа ТКГ возобновила работу

В частности, разблокирование работы КПВВ позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих в ОРДЛО

В Трехсторонней контактной группе разблокировали работу гуманитарной подгруппы. Это произошло во время вчерашнего заседания, сообщил заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, передает пресс-служба делегации в Telegram .

"Весомую роль сыграло предоставление Украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны", - говорится в сообщении.

В то же время, украинская команда в очередной раз призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц.

"Разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий в конечном итоге позволило бы решить вопрос социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях", - отметил Резников.

К слову, следующее заседание запланировано на 13 октября.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после предстоящего саммита "нормандской четверки" могут быть освобождены удерживаемые Российской Федерацией в связи с конфликтом на Донбассе украинцы. При этом глава украинского государства отметил, что не верит в обмен людей по формуле "всех на всех".