Расследование одесской трагедии 2 мая должно быть наконец завершено, а виновные должны понести уголовную ответственность, - ОПЗЖ

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Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" приветствует призыв спецпредставителя Европейского Союза по правам человека Имона Гилмора к украинской власти достичь прогресса в расследовании событий в Одессе 2 мая 2014 года. Имон Гилмор прямо указал на наличие проблем в расследовании одесской трагедии, о чем не единожды заявляла и наша политическая сила.

С первого дня после этого массового убийства, совершенного с особой жестокостью, жертвами которого стали 48 человек, политики, входящие ныне в "Оппозиционную платформу – За жизнь", а впоследствии и сама партия систематически настаивали на необходимости завершить это расследование. Но за семь лет правоохранительные органы так и не назвали имена виновных.

Это возмутительно, поскольку обстоятельства трагедии 2 мая подробно задокументированы и не являются тайной для следствия. "Оппозиционная платформа – За жизнь", ее Одесская областная и Одесская городская организации неоднократно заявляли о необходимости провести объективное, всестороннее расследование по этому делу и поставить наконец в нем точку, наказав виновных.

Наша позиция обоснована, и ее поддерживают не только украинские граждане, правозащитники, но и мировое сообщество, в том числе иностранные партнеры Украины, дающие все более жесткую оценку бездействию украинских властей и их попыткам замолчать это вопиющее преступление. Мы твердо убеждены: все те, кто пытается оправдать национальными интересами такую бесчеловечную политику и покрывает преступников, неизбежно понесут ответственность за свои действия.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" выражает сомнение в том, что нынешняя украинская власть, стоящая на позициях построения диктатуры в стране, заигрывания с национал-радикалами, подогревания крайне правых националистических настроений, прислушается к призыву ЕС завершить расследование одесской трагедии. Вряд ли власть, которая покрывает бесчеловечные, громкие преступления, а также полностью контролируемые ею правоохранительные органы способны поставить точку в этом резонансном деле.

Между тем завершение расследования трагедии 2 мая в Одессе полностью отвечало бы интересам украинского народа и всего цивилизованного мира, давно осудившего это жестокое преступление. Но высшее руководство нашей страны уже продемонстрировало, что защищает интересы не украинского народа, а только свои и кучки приближенных лиц, озабоченных исключительно собственным обогащением и узурпацией власти.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"