Ракетный эсминец США движется в Черное море

Он будет участвовать в учениях Sea Breeze-2021

Ракетный эсминец USS Ross готовится к заходу в Черное море. Об этом говорится в сообщении в Twitter Шестого флота ВМС США.

"USS Ross осуществит свой международный транзит через проливы (Дарданеллы и Босфор, - ред.) в северном направлении 26 июня 2021 года для участия в 21-х по счету учениях Sea Breeze. Корабль движется с военно-морской базы суда-Бей, Греция, и в настоящее время находится в Средиземном море", - говорится в сообщении.

Будущие маневры будут включать морские операции, наземную фазу, водолазные операции, морские учения по перехвату, противовоздушную оборону, компоненту специальных операций, противолодочную войну и поисково-спасательные операции.

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Напомним, Российская Федерация заявила о нарушении своей границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, который расположен на территории оккупированного Крыма, и открыла предупредительный огонь. Впрочем, позже в Британии факт предупредительного обстрела опровергли.