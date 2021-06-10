Раде рекомендовали запретить административный арест подростков и беременных
Такую рекомендацию выдвинул комитет по вопросам правоохранительной деятельности
Верховной Раде рекомендуют внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и определить, к кому его не будут применять. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Как отмечается, соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
"По результатам рассмотрения замечаний и предложений комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с принятием ЗУ "О правилах отбывания административного ареста" с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.
Согласно документу, админарест не может применяться к:
- лицам с инвалидностью первой и второй групп;
- несовершеннолетним;
- беременным женщинам;
- к одинокому отцу, матери или лицу, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.
Кроме того, в законе прописан порядок исполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте, а также уточняется порядок привода человека для отбывания такого ареста в случае его неявки.
Напомним, на заседании 3 декабря 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3047а "О правилах отбывания административного ареста". Документ предусматривает, что человек не позднее следующих суток со дня вступления в законную силу постановления суда обязан самостоятельно прибыть в обособленное структурное подразделение территориального органа полиции. Также перед помещением его в изолятор временного содержания (ИВС) обязательно проводят медосмотр.