Раде рекомендовали запретить административный арест подростков и беременных

Как отмечается, соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

"По результатам рассмотрения замечаний и предложений комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с принятием ЗУ "О правилах отбывания административного ареста" с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.

Согласно документу, админарест не может применяться к:

лицам с инвалидностью первой и второй групп;

несовершеннолетним;

беременным женщинам;

к одинокому отцу, матери или лицу, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Кроме того, в законе прописан порядок исполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте, а также уточняется порядок привода человека для отбывания такого ареста в случае его неявки.