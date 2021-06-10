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Раде рекомендовали запретить административный арест подростков и беременных

Верховная Рада

Такую рекомендацию выдвинул комитет по вопросам правоохранительной деятельности

Верховной Раде рекомендуют внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и определить, к кому его не будут применять. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как отмечается, соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

"По результатам рассмотрения замечаний и предложений комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с принятием ЗУ "О правилах отбывания административного ареста" с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.

Согласно документу, админарест не может применяться к:

  • лицам с инвалидностью первой и второй групп;
  • несовершеннолетним;
  • беременным женщинам;
  • к одинокому отцу, матери или лицу, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Кроме того, в законе прописан порядок исполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте, а также уточняется порядок привода человека для отбывания такого ареста в случае его неявки.

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Напомним, на заседании 3 декабря 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3047а "О правилах отбывания административного ареста". Документ предусматривает, что человек не позднее следующих суток со дня вступления в законную силу постановления суда обязан самостоятельно прибыть в обособленное структурное подразделение территориального органа полиции. Также перед помещением его в изолятор временного содержания (ИВС) обязательно проводят медосмотр.

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