Раде предложили назначить выборы мэра Харькова на 31 октября

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Проект постановления уже зарегистрирован в парламенте

Верховной Раде Украины предложили назначить повторные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года. Соответствующий проект постановления №5292 зарегистрирован в парламенте.

Как отмечается, авторами постановления являются народные депутаты от "Слуги народа" Алина Загоруйко и Андрей Клочко. Также постановление поручает Центральной избирательной комиссии определить объем бюджетных средств, которые необходимы для проведения выборов, а Кабинету министров – обеспечить соответствующее финансирование.

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Напомним, 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в результате коронавирусной болезни COVID-19. Его сердце остановилось ночью в немецкой больнице "Шарите".

По итогам местных выборов 25 октября 2020 года Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и был объявлен мэром Харькова без принятия присяги. Он занимал должность городского главы с 2010 года. Теперь обязанности мэра временно исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

24 февраля Харьковский городской совет на сессии принял решение о досрочном прекращении полномочий умершего городского главы.

В начале марта Харьковский городской совет передал в Верховную Раду необходимые документы для назначение внеочередных выборов мэра.