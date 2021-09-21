Раде предлагают отменить перенос праздничных выходных дней

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В проекте закона предлагается и определить праздники по категориям

Верховной Раде Украины предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, передает Украинский институт национальной памяти.

"Документ определяет перечень праздников, памятных дат, скорбных дней, которые имеют общегосударственное значение, регулирует порядок их установки и особенности празднования с целью восстановления и обеспечения национальной памяти украинского народа, обеспечение права граждан на свободу совести, а также содействия независимому обеспечению национальных интересов", - говорится в сообщении.

Так, в проекте закона предлагается определить такие категории как:

Государственный праздник - День соборности Украины (22 января), День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля), День памяти и примирения (8 мая), День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая), День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая), День Конституции (28 июня), День государственного флага Украины (23 августа), День независимости Украины (24 августа), День Украинской государственности (28 июля), День защитников Украины (14 октября), День украинского языка и письменности (9 ноября) и День достоинства и свободы (21 ноября);





- День соборности Украины (22 января), День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля), День памяти и примирения (8 мая), День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая), День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая), День Конституции (28 июня), День государственного флага Украины (23 августа), День независимости Украины (24 августа), День Украинской государственности (28 июля), День защитников Украины (14 октября), День украинского языка и письменности (9 ноября) и День достоинства и свободы (21 ноября); Международный день - Международный день памяти жертв Холокоста (27 января), Международный день борьбы за права женщин (8 марта), Всемирный день Земли (22 апреля), День труда (1 мая), Международный день семьи (15 мая), Международный день защиты детей (1 июня), Всемирный день окружающей среды (5 июня), Международный день молодежи (12 августа), День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа), Международный день демократии (15 сентября), Международный день людей пожилого возраста (1 октября), Международный день толерантности (16 ноября) и Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря);





- Международный день памяти жертв Холокоста (27 января), Международный день борьбы за права женщин (8 марта), Всемирный день Земли (22 апреля), День труда (1 мая), Международный день семьи (15 мая), Международный день защиты детей (1 июня), Всемирный день окружающей среды (5 июня), Международный день молодежи (12 августа), День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа), Международный день демократии (15 сентября), Международный день людей пожилого возраста (1 октября), Международный день толерантности (16 ноября) и Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря); Скорбный день - День героев Небесной сотни (20 февраля), День чернобыльской катастрофы (26 апреля), День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа (18 мая), День памяти погибших защитников Украины (29 августа), День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября), День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября) и День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября);





- День героев Небесной сотни (20 февраля), День чернобыльской катастрофы (26 апреля), День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа (18 мая), День памяти погибших защитников Украины (29 августа), День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября), День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября) и День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября); Традиционный праздник - 20 праздников, среди которых Новый год (1 января), День матери (второе воскресенье мая), День отца (третье воскресенье июня), а также основные религиозные праздники пяти вероисповеданий.

В то же время предлагается предусмотреть, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится.

Перенос выходного дня предлагается оставить к некоторым традиционным праздникам, а именно: Рождеству Христову по юлианскому календарю, Пасхе по юлианскому календарю, Дню Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождеству Христову по григорианскому календарю и Новому году.

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Ранее уже сообщалось, что в Верховной Раде Украины предлагают запретить перенос выходных рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации. В пояснительной записке подчеркнули, что чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда.