Рада сегодня проведет три заседания: Какие вопросы будут рассматривать

Верховная Рада. Фото slovoidilo.ua

На первом заседании нардепы попытаются назначить Германа Галущенко на должность министра энергетики

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве двух внеочередных заседаний парламента в четверг, 29 апреля. Также в этот день нардепы соберутся на очередное заседание Рады. Соответствующие распоряжения №103 и №104 обнародованы на сайте парламента.

В частности, первым вопросом очередного заседания станет назначение Германа Галущенко на должность министра энергетики. Кроме этого будет рассмотрено еще около 7 вопросов.

На первом внеочередном заседании, которое начнется в 16:00, запланирован к рассмотрению один вопрос: проект постановления "Об обращении к Кабинету Министров Украины относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, постоянно проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций" (№5382).

На втором внеочередном заседании, которое запланировано на 16:15, будут рассматривать более 10 вопросов, касающихся:

проекта закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем (№ 5308);

проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин (№4382);

проекта постановления Верховной Рады Украины о внесении изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№ 5426);

проекта постановления Верховной Рады Украины о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" (№5377);

проекта закона о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" относительно отдельных аспектов действия переходных положений (№ 5157);

проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отбора и подготовки прокуроров (№5158);

проекта закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (№ 5058);

проекта закона о внесении изменений к Закону Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц (№ 4555);

проекта закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№ 2683);

проекта закона о государственной регистрации геномной информации человека (№ 4265);

закона о внесении изменений в статью 45 Закона Украины "О Национальной полиции" (№4375);

Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и другие законы относительно совершенствования системы обжалования публичных закупок (№ 5309);

проекта закона о внесении изменений к Закону Украины "О культуре" относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг (№ 4318);

проекта закона о внесении изменений в Закон Украины "О туризме" и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма (№4162);

проекта закона о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) (№ 3715);

проекта закона о внесении изменений к Закону Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов оказания гостиничных услуг (№ 2673);

проекта закона о внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и Закон Украины "О развитии самолетостроительной промышленности" относительно поддержки самолетостроительной отрасли, относительно продолжения предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства" (№ 5301);

проекта закона о внесении дополнений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (№ 5173).

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Ранее сообщалось, что на этой неделе, 26-30 апреля, запланировано два внеочередных заседания Верховной Рады Украины, но их количество может быть больше.