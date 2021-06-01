Рада запретила использование пластиковых пакетов: Какими будут штрафы

Радио Свобода

Распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен

В Украине вскоре будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная Рада сегодня окончательно приняла проект закона об ограничении их оборота на территории страны. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

В частности, за принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 297 парламентариев.

Как известно, законопроектом №2051-1 запрещается использование:

сверхлегких пластиковых пакетов;

легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;

оксоразлагающихся (оксобиоразлагающихся) пластиковых пакетов.

При этом исключением станут пластиковые пакеты ограниченной величины (225х345х450 мм), которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

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Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Напомним, принять указанный документ рекомендовал экологический комитет Верховной Рады еще в декабре прошлого года.