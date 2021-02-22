Рада возьмется за закон о медиа не раньше апреля, - нардеп

Никита Потураев

Потураев считает, что новый документ нужен для имплементации европейских директив

Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении закон о медиа не ранее апреля 2021 года. Об этом заявил глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, передает "РБК-Украина".

По его словам, до попадания законопроекта в сессионный зал ВР, профильное министерство и комитет планируют найти компромисс со всеми участниками рынка и уже после этого зарегистрировать новый документ.

Потураев отметил, что этот закон необходимо принять по трем причинам:

Нынешняя законодательная база о медиа устарела и не помогает Украине защищать свое информационное пространство;

Представители рынка оказались в неравных условиях, поскольку законы писались давно;

Новый документ нужен для имплементации европейских директив.

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Напомним, законопроект о медиа №2693д был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июля 2020 года. Однако из-за многочисленной критики и отсутствия поддержки в рядах монобольшинства инициатива тогда не была внесена в сессионный зал.

В свою очередь, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир раскритиковал закон "О медиа", который также вызвал возмущение украинских журналистов. Он пишет, что закон нужно изменить для того, чтобы он больше соответствовал международному законодательству.