Рада вернула ответственность за умышленное непредставление декларации

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За проголосовали 315 нардепов, против – 3, воздержались – 15

Верховная Рада Украины приняла закон и вернула наказание в виде лишения свободы за непредставление декларации, поддержав предложения президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

За проголосовали 315 нардепов, против – 3, воздержались – 15.

Как отмечается, отныне умышленное непредставление декларации будет караться штрафом от 42,5 до 51 тысячи гривен, общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или лишением свободы сроком на один год.

В то же время глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что в своем вето президент сократил срок лишения свободы до одного года по статье 366-3 Уголовного кодекса Украины (ранее было 2 года).

Кроме того, если в декларации чиновника несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 до 4,5 млн грн, то его могут наказать штрафом в 51-68 тыс. грн, общественными работами от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

В случае, если несоответствие превысит 4,5 млн грн, должностному лицу может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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Напомним, 3 июня Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации субъектом декларирования, который предусматривает наказание в виде лишения свободы. А 15 июня президент Украины Владимир Зеленский ветировал соответствующий закон, поскольку в том виде он давал лазейку недобросовестным декларантам не указывать имущество родственников.