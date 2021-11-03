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Рада уволила первого вице-премьера - министра экономики Любченко

Министр экономики Украины Алексей Любченко

 Фото из открытых источников

За его отставку проголосовали 320 нардепов

Верховная Рада проголосовала за отставку первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как отмечается, за его увольнение с должности проголосовали 320 нардепов.

Алексей Любченко - украинский экономист, госслужащий, от 29 апреля 2020 года - председатель Государственной налоговой службы, затем возглавил Министерство экономики.

К слову, должность Любченко может занять заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко. С декабря 2020 года она также возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

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Ранее ГНС сообщила об обысках в главном управлении по уголовному делу о нарушениях требований налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области.

Также отмечалось, что Национальное антикоррупционное бюро и СБУ проводят обыски у первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко и главы Налоговой Евгения Олейникова.

По данным СМИ, это связано с налоговыми скрутками и уклонением от уплаты налогов.

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