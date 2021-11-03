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Рада уволила министра обороны Тарана: Что известно

Андрей Таран Министерство обороны Украины

Его отставку поддержал 341 нардеп

Верховная Рада уволила с должности министра обороны Андрея Тарана. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как отмечается, за соответствующее решение проголосовал 341 нардеп.

Таран стал министром обороны в марте 2020 года. Его кандидатуру предложил президент и поддержали 285 народных депутатов.

С 2011 по 2014-й Андрей Таран был представителем Министерства обороны при Представительстве Украины при ООН.

С сентября по ноябрь 2015 года Таран работал в рабочей подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске. Также в декабре 2015-го Таран занял должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проработал менее полгода - до апреля 2016-го.

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Ранее стало известно, что Тарана на посту заменят на вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, которого уволили от вышеупомянутой должности на заседании 3 ноября.

Накануне Таран написал заявление на увольнение по собственному желанию.

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