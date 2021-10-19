Рада усилила независимость НБУ для продолжения сотрудничества с МВФ
Законопроект №5850, который необходим для сотрудничества с МВФ, во втором чтении поддержали 255 депутатов
Верховная Рада приняла изменения в закон о Национальном банке Украины. Трансляцию заседания парламента 19 октября 2021 года транслировалось в Youtube.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту №5850, исключаются положения закона о НБУ, "которые, по сути, обязывают Национальный банк поддерживать экономическую политику правительства, если она не противоречит обеспечению стабильности денежной единицы Украины".
Авторы документа отмечают, что такие положения статьи 52 Закона о НБУ не согласуются со статьей 6 Закона о НБУ, в соответствии с которой НБУ поддерживает экономическую политику Кабинета министров при условии, что это не препятствует достижению таких целей: достижению и поддержанию ценовой стабильности в государстве и содействию финансовой стабильности, в том числе стабильности банковской системы.
Законом предусмотрено нормирование вопросов внутреннего управления в НБУ, а именно:
- дополнен перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета НБУ, главы НБУ и его заместителей, установлен перечень ограничений и дополнен перечень оснований для увольнения с должности таких лиц;
- уточнены отдельные нормы относительно полномочий Совета НБУ;
- уточнены отдельные нормы относительно порядка работы Совета НБУ и порядок его взаимодействия с правлением НБУ.
Ранее сообщалось, что с 21 сентября, в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ).