Рада усилила независимость НБУ для продолжения сотрудничества с МВФ

Национальный банк Украины Радио Свобода

Законопроект №5850, который необходим для сотрудничества с МВФ, во втором чтении поддержали 255 депутатов

Верховная Рада приняла изменения в закон о Национальном банке Украины. Трансляцию заседания парламента 19 октября 2021 года транслировалось в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту №5850, исключаются положения закона о НБУ, "которые, по сути, обязывают Национальный банк поддерживать экономическую политику правительства, если она не противоречит обеспечению стабильности денежной единицы Украины".

Авторы документа отмечают, что такие положения статьи 52 Закона о НБУ не согласуются со статьей 6 Закона о НБУ, в соответствии с которой НБУ поддерживает экономическую политику Кабинета министров при условии, что это не препятствует достижению таких целей: достижению и поддержанию ценовой стабильности в государстве и содействию финансовой стабильности, в том числе стабильности банковской системы.

Законом предусмотрено нормирование вопросов внутреннего управления в НБУ, а именно:

дополнен перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета НБУ, главы НБУ и его заместителей, установлен перечень ограничений и дополнен перечень оснований для увольнения с должности таких лиц;

уточнены отдельные нормы относительно полномочий Совета НБУ;

уточнены отдельные нормы относительно порядка работы Совета НБУ и порядок его взаимодействия с правлением НБУ.

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