Рада создала ВСК для расследования смерти Полякова

Народный депутат IX созыва Антон Поляков Фото из открытых источников

Решение поддержали 322 нардепа

Верховная Рада Украины образовала временную следственную комиссию по вопросам расследования смерти-убийства народного депутата Антона Полякова. Об этом говорилось во время заседания парламента.

Как отмечается, народные депутаты 322 голосами приняли постановление об образовании соответствующей ВСК.

При этом, смерть Полякова расследует Национальная полиция (уголовное производство № 12021100040002899, внесенное в ЕРДР 8 октября 2021 года).

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Напомним, что 8 октября народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в Днепровском районе Киева. Ему внезапно стало плохо в машине такси.

Позже, в полиции выдвинули две версии смерти народного депутата. В частности, это либо хроническое заболевание, либо отравление.

Также спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко подтвердил, что в организме умершего Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.

А народный депутат партии "За будущее" Анна Скороход призвала создать в Верховной Раде Украины временную следственную комиссию для расследование смерти Полякова.