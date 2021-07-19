Рада соберется на внеочередное заседание 20 июля: что на повестке дня

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Парламентарии обсудят попытки отменить голосование по законопроєктів про ВККС и Высший совет правосудия

Завтра, 20 июля, Верховная Рада Украины, по просьбе президента Владимира Зеленского, соберется на внеочередное заседание. Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Радио Свобода".

"Мы ожидаем, что оно состоится в 14 часов. Просить созвать заседание будет президент", - отметил парламентарий.

По его словам, главными темами заседания будут исключительно внесенные постановления об отмене результатов голосования по нескольким законопроектам - преимущественно направленным на судебную реформу:

"О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления" (3711-д);

"О внесении изменений к некоторых законов Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№5068);

"О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины Об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия" №5069);

"Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности"" №3822).

В частности, закон №3711 был принят Верховной Радой 29 июня - он предусматривает, что ВККС будет состоять из 16 членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. А право решающего голоса при формировании ВККС будут иметь международные эксперты.

Венецианская комиссия уже рассмотрела законопроект № 5068 и выступила за решающую роль международных экспертов в реформе высшего совета правосудия.

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Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) при решающей роли международных экспертов и который ранее ветировал президент Владимир Зеленский.