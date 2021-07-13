Рада соберется еще на одно внеочередное заседание: Что будут рассматривать 15 июля
Всего на повестке дня 13 вопросов
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве в четверг, 15 июля, внеочередного заседания парламента по требованию президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, оно начнется уже традиционно в 16:00.
"На повестке дня преимущественно экологические инициативы, а именно: проекты законов "О государственном экологическом контроле" (№3091) и "О территории Изумрудной сети" (№4461), а также относительно промышленного загрязнения (№4167), сохранения лесов (№5650) и регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339)", - уточнил Разумков.
Кроме того, добавил он, запланировано рассмотрение законопроекта, который предусматривает ужесточение ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576), и проекта закона об имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351).
"Еще одна инициатива, которую рассмотрит парламент, касается внедрения электронной регистрации и декларирования места проживания в Украине (№5463). Всего к рассмотрению предложено 13 законопроектов", - отметил спикер парламента.
Напомним, ранее Разумков также по требованию президента созвал внеочередное заседание Рады на 13 июля. На повестку заседания было запланировано вынесение 5 вопросов, в том числе о легализации каннабиса.