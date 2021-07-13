Рада соберется еще на одно внеочередное заседание: Что будут рассматривать 15 июля

Глава ВРУ Дмитрий Разумков Верховная Рада

Всего на повестке дня 13 вопросов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве в четверг, 15 июля, внеочередного заседания парламента по требованию президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, оно начнется уже традиционно в 16:00.

"На повестке дня преимущественно экологические инициативы, а именно: проекты законов "О государственном экологическом контроле" (№3091) и "О территории Изумрудной сети" (№4461), а также относительно промышленного загрязнения (№4167), сохранения лесов (№5650) и регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339)", - уточнил Разумков.

Кроме того, добавил он, запланировано рассмотрение законопроекта, который предусматривает ужесточение ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576), и проекта закона об имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351). Новости по теме: ВРУ приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей