live
Новости » Политика Читати новину українською

Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: Что рассмотрят

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Заседание начнется в 12:00

Во вторник, 23 февраля, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект о госслужбе. Об этом говорится на сайте ВРУ.

В частности, народные депутаты рассмотрят проект закона о проведении конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также относительно полномочий исполняющего обязанности министра, который ранее ветировал президент Владимир Зеленский.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, из-за ветирования законопроекта, выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой, поскольку врио главы Минэнерго не может подписать необходимые документы.

Заседание начнется в 12:00.

Новости по теме: СНБО провел заседание: Главные решения

Напомним, ранее народный депутат Александр Корниенко сообщил, что во время внеочередного заседания Рады члены парламента рассмотрят лишь один вопрос "о преодолении вето президента или учета его предложений по законопроекту 4531".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Литва предлагает приостановить "Северный поток-2" до выборов в России Рада проголосовала за изменение правил выборов ректоров На парламентских выборах большинство украинцев проголосует за "Оппозиционную платформу - За жизнь", - опрос В Кабмине назвали условие для проведения электронных выборов

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Вакцина из Индии. Требования от МВФ. Санкции властей | Ток-шоу
Вакцина от Зеленского. Марченко идет в политику. Произвол власти | Ток-шоу
Санкции против оппозиции. Вакцина из Индии - спасение или угроза | Детали дня | 22.02.21
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Поиск лыжника. Сбитие украинского Боинга. Самолет начал разваливаться в небе | #Новости | 22.02.21