Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: Что рассмотрят

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Заседание начнется в 12:00

Во вторник, 23 февраля, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект о госслужбе. Об этом говорится на сайте ВРУ.

В частности, народные депутаты рассмотрят проект закона о проведении конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также относительно полномочий исполняющего обязанности министра, который ранее ветировал президент Владимир Зеленский.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, из-за ветирования законопроекта, выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой, поскольку врио главы Минэнерго не может подписать необходимые документы.

Заседание начнется в 12:00.

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Напомним, ранее народный депутат Александр Корниенко сообщил, что во время внеочередного заседания Рады члены парламента рассмотрят лишь один вопрос "о преодолении вето президента или учета его предложений по законопроекту 4531".