Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: Что рассмотрят
Заседание начнется в 12:00
Во вторник, 23 февраля, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект о госслужбе. Об этом говорится на сайте ВРУ.
В частности, народные депутаты рассмотрят проект закона о проведении конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также относительно полномочий исполняющего обязанности министра, который ранее ветировал президент Владимир Зеленский.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, из-за ветирования законопроекта, выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой, поскольку врио главы Минэнерго не может подписать необходимые документы.
Заседание начнется в 12:00.
Напомним, ранее народный депутат Александр Корниенко сообщил, что во время внеочередного заседания Рады члены парламента рассмотрят лишь один вопрос "о преодолении вето президента или учета его предложений по законопроекту 4531".