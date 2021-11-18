Рада сегодня проведет два заседания: Что на повестке дня

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В частности рассмотрят закон о столице и "коронавирусные" проекты

Верховная Рада Украины проведет сегодня очередное и внеочередное заседание, на которых будет рассматриваться ряд законопроектов. Об этом говорилось на официальном веб-портале парламента.

Как отмечается, нардепы рассмотрят ряд законопроектов:

по совершенствованию порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины (5232);

о рынке древесины (4197);

относительно упрощения организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами (5289);

по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (6293);

о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 (6297);

относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти в Украине (4298);

о городе Киеве (2143-3);

по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений (5600);

об общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022 - 2026 годы (5723);

об особенностях приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца с предложениями президента Украины (4547);

о публичных электронных реестрах (2110).

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При этом, на внеочередное заседание Рады вынесены такие законопроекты:

о страховании (5315);

о кредитных союзах (5125);

по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц (5542-1);

о финансовых услугах и финансовых компаниях (5065);

о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5688).

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Напомним, что ранее Верховная Рада Украины рассмотрела и приняла во втором чтении законопроект об установлении ответственности за продажу лекарств малолетним детям.

Так, за правонарушение лицо обязано будет уплатить штраф в размере 6 800 - 13 600 гривен.