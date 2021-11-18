Рада сегодня проведет два заседания: Что на повестке дня
В частности рассмотрят закон о столице и "коронавирусные" проекты
Верховная Рада Украины проведет сегодня очередное и внеочередное заседание, на которых будет рассматриваться ряд законопроектов. Об этом говорилось на официальном веб-портале парламента.
Как отмечается, нардепы рассмотрят ряд законопроектов:
- по совершенствованию порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины (5232);
- о рынке древесины (4197);
- относительно упрощения организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами (5289);
- по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (6293);
- о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 (6297);
- относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти в Украине (4298);
- о городе Киеве (2143-3);
- по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений (5600);
- об общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022 - 2026 годы (5723);
- об особенностях приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца с предложениями президента Украины (4547);
- о публичных электронных реестрах (2110).
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При этом, на внеочередное заседание Рады вынесены такие законопроекты:
- о страховании (5315);
- о кредитных союзах (5125);
- по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц (5542-1);
- о финансовых услугах и финансовых компаниях (5065);
- о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5688).
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Напомним, что ранее Верховная Рада Украины рассмотрела и приняла во втором чтении законопроект об установлении ответственности за продажу лекарств малолетним детям.
Так, за правонарушение лицо обязано будет уплатить штраф в размере 6 800 - 13 600 гривен.