Рада провалила легализацию медицинского каннабиса

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Нардепы направили на доработку авторам законопроект №5586

Верховная Рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине. Закон должен был обеспечить регулирование оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Об этом говорится на сайте парламента.

Документ за основу поддержали лишь 184 нардепа. На его направление на доработку в комитет также не хватило голосов.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял постановление, которым изъял из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.