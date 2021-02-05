Рада проголосовала за изменение правил выборов ректоров

Верховная Рада Фото из открытых источников

Соответствующий законопроект поддержали 322 нардепа

Верховная Рада во втором чтении поддержала изменения в закон "О высшем образовании", которые предусматривают обновление процедуры избрания руководителей вузов. Об этом сообщает "Бабель".

Отмечается, что соответствующий документ набрал 322 голоса "за". Согласно пояснительной записке, закон уточняет процедуру выборов руководителя учреждения высшего образования, установление их результатов и конкретизирует условия для проведения повторного конкурса на замещение должности.

Новые правила предусматривают, что избранным ректором считается тот, кто в первом туре получил более 50% голосов тех, кто имел право участвовать в выборах, а во втором туре – более 50% от количества избирателей, которые голосовали.

В то же время в случае отсутствия 50% голосов в первом туре у всех кандидатов, то через 7 дней назначается второй тур выборов.

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Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки планирует внести изменения в закон о высшем образовании и предоставить вузам полномочия распоряжаться средствами, привлекать пожертвования и инвестиции, а также самостоятельно определять систему оплаты труда. Всего в МОН планируют создать модель автономных учреждений высшего образования.