Рада приняла закон о тюрьме за ложь в декларации

Верховная Рада

За эту инициативу проголосовали 307 народных депутатов

Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации субъектом декларирования, который предусматривает наказание в виде лишения свободы, передает "Укринформ".

Этим законом предусмотрено, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000 - 68 000 грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Действующая редакция УК предусматривает наказание за умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений, если они отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказание штрафом от 2500 до 3000 НМДГ (42 500 - 51 000 грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Если недостоверные сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, принятый закон предусматривает наказание штрафом от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (68 000 - 85 000 грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Сейчас за внесение в декларацию недостоверных сведений, которые отличаются от истинных на более 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предусмотрено наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 НМДГ (51 000 - 85 000 грн), или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

За умышленное непредставление декларации субъектом декларирования закон предлагает наказывать штрафом от 2500 до 3000 (42 500 - 51 000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Действующая редакция Уголовного кодекса не предусматривает такой вид наказания, как лишение свободы, за такое правонарушение.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада проголосовала в первом чтении за президентский законопроект №4651 об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации субъектом декларирования в частности, документ предусматривает наказание в виде лишения свободы.