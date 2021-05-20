Рада приняла закон о наказании за военные преступления

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

УК на сегодня не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает имплементацию положений международного уголовного и гуманитарного права относительно уголовно-правового преследования за преступления против человечности и военные преступления. Соответствующий законопроект №2689 "О внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" во втором чтении поддержали 248 народных депутатов, передает "Укринформ".

"Проект закона направлен на обеспечение полноты имплементации положений международного уголовного и гуманитарного права, касающиеся уголовно-правового преследования за международные преступления (геноцид, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления), а также обеспечения выполнения международных обязательств по предотвращению юридической и фактической безнаказанности за совершение таких преступлений", - говорится в пояснительной записке.

В частности, изменения в статью 8 УК предусматривают введение принципа универсальной юрисдикции в отношении преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, то есть такого действия законодательства об уголовной ответственности, которая не связана с местом совершения преступления, гражданством, постоянным местом жительства подозреваемого или потерпевшего или вредом национальным интересам государства.

Как отмечают авторы документа, ситуация, в результате которой Украина сегодня лишена возможности осуществления эффективного контроля над частью временно оккупированной Российской Федерацией своей территории, квалифицируется как международный вооруженный конфликт. И относительно такого состояния действуют нормы международного гуманитарного права, серьезные нарушения которого признаются международными преступлениями, прежде всего – военными преступлениями.

Кроме военных преступлений на оккупированных территориях Украины совершаются и другие разновидности международных преступлений – так называемые преступления против человечности. Однако виновным в совершении большинства из них пока удается избегать уголовного преследования, что, среди прочего, обусловлено несоответствием законодательства Украины об уголовной ответственности положением международного уголовного и гуманитарного права.

Так, УК на сегодня не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, которые представляют собой нарушение обычаев, а не договорного международного гуманитарного права. Эти пробелы обусловлены тем, что от момента принятия УК его положения системно не согласовывались с современным международным правом и тенденциями его имплементации в национальные правовые системы в аспекте уголовной ответственности за так называемые международные преступления.

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Ранее сообщалось, что Украина может обратиться в Международный уголовный суд по поводу выплаты компенсаций Россией за военные преступления на Донбассе и в Крыму лишь после ратификации Римского устава, который Украина только подписала.