Рада приняла в первом чтении проект закона о Госбюджете на 2022 год

Верховная Рада

В 2022 году важнейшим приоритетом являются медики, военные, ветераны войны

Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. Об этом говорится на сайте парламента.

Как известно, проект приняли после его презентации Раде министром финансов Сергеем Марченко.

По его словам, документ сбалансирован, и госбюджет основывается на прогнозе оживления экономической динамики. Он добавил, что в 2022 году важнейший приоритет – медики, военные, ветераны войны. При этом госбюджет впервые основывается на Бюджетной декларации на 2022 – 2024 годы.

А рост экономики (ВВП) предусмотрен на уровне 3,8%, инфляция на уровне 6,2%.

Также расходы по госдолгу в 2022 году планируются на уровне 574,7 млрд грн. Доходы заложены на уровне 1,2777 трлн грн, а расходы – 1,4657 трлн грн. Дефицит бюджета снизится до 3,5% ВВП.

Кроме этого, медицинская отрасль получит 197,2 млрд грн, образовательная сфера – 185,6 млрд грн, бюджет Пенсионного фонда составит 531 млрд грн, на социальное обеспечение и защиту заложено 320,1 млрд грн, на культуру и искусство – 13,5 млрд грн, на поддержку ветеранов заложено 13,9 млрд грн.

"На сектор безопасности и обороны заложено 319,4 млрд грн, с учетом международной помощи.

Прожиточный минимум предлагается установить на одно лицо в расчете на месяц в размере 2393 грн с 1 января, 2508 грн с 1 июля и 2589 грн с 1 декабря", – уточнил Марченко.

Отмечается, что минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн. Среднемесячная зарплата должна составить 15 258 грн.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины во время заседания Верховной Рады представил законопроект о государственном бюджете на 2022 год. По словам Марченко, в бюджет на следующий год заложен средний курс гривни к доллару – 28,6–28,7 грн за доллар.