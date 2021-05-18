Рада приняла последний законопроект из пакета земельной реформы

Заседание Верховной Рады Украины КП в Украине

Соответствующий документ позволяет продавать земельные участки через электронные аукционы

Верховная Рада Украины сегодня приняла в целом последний законопроект №2195 из пакета земельной реформы. Голосование проходило на заседании, которое транслировала РАДА.

За инициативу о продаже земли на электронных торгах народные депутаты отдали 272 голоса при 226 минимально необходимых.

Законопроект №2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы" позволяет продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.

После проведения торгов, согласно законопроекту, должен быть заключен договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса с победителем, который предложил наивысшую цену за участок.

Также инициативой предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, ставок участников торгов, подачи заявок на участие, публикации всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что после запуска в Украине рынка земли в течение 5-10 лет ее стоимость может вырасти от 2 до 5 раз.