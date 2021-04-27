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Рада предусмотрела поэтапное введение электронного правосудия

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Отдельные подсистемы ЕСИТС начнут функционировать через 30 дней со дня опубликования законопроекта

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3985 о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). Об этом шла речь на заседании парламента, которое транслировала РАДА.

Как известно, за соответствующий законопроект проголосовал 261 нардеп.

Ожидалось, что система должна начать работать сразу в комплексе со всеми модулями, и процессы будут происходить централизованно. Однако до настоящего времени ЕСИТС так и не заработала, несмотря на попытки ее ввести в начале 2019 года, поскольку на пути стал ряд факторов, одним из ключевых из которых была неготовность всего объема модулей ЕСИТС до полноценного и стабильного функционирования.

Принятый Радой закон определяет, что запуск ЕСИТС будет поэтапным.

Отдельные подсистемы ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы.

"Суд проводит рассмотрение дела с материалами судебного дела в бумажной или электронной форме в порядке, определенном положением о ЕСИТС и/или положениями, которые определяют порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей)", - говорится в тексте закона.

К слову, Совет по вопросам судебной реформы предлагал ввести в Украине систему электронного правосудия еще в 2015 году.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о планах создать в Украине суд в смартфоне, что позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

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