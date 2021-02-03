Рада поддержала за основу усиление ответственности за незаконное выселение из жилья

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Соответствующий законопроект набрал 330 голосов "за"

Народные депутаты приняли за основу законопроект №4333, который предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконное выселение из жилья. Об этом сообщает "УНН".

Отмечается, что соответствующий документ поддержали 330 парламентариев. Проект закона предлагает усилить уголовную ответственность за незаконное выселение из жилья и совершение таких действий по квалифицирующим признакам.

Законопроєктом предусматривается штраф от 10 тысяч до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет за незаконное выселение из жилья. В то же время те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или служебным лицом или с применением насилия или с угрозой его применения, предлагают наказывать штрафом от 15 тысяч до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Напомним, недавно Верховная Рада во втором чтении одобрила в целом законопроект относительно единой правовой судьбы земельного участка размещенного на ней объекта недвижимости. Документ предлагает установить автоматический переход прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на нем здание.