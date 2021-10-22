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Рада поддержала обращение к Зеленскому о санкциях против Roshen

Причиной такой инициативы нардепа Неклюдова стало якобы "финансирование бюджета государства-агрессора"

Верховная Рада поддержала обращение депутата от партии "Слуга народа" Владлена Неклюдова до президента Владимира Зеленского о наложении санкций на кондитерскую корпорацию Roshen, которая принадлежит бывшему главе государства Петру Порошенко. Об этом стало известно в пятницу, 22 октября.

"Ставится на открытое поименное голосование поддержка запроса депутата Владлена Неклюдова президенту Украины о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации Roshen", - заявила віцеспікер Рады Елена Кондратюк.

По ее словам, причиной такой инициативы стало якобы "финансирование бюджета государства-агрессора".

За поддержку обращения проголосовали 153 парламентария, против - 13, воздержались - 68. Для направления обращения на рассмотрение президентом необходимо 150 голосов.

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Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) запустила сайт с санкционными списками. Сейчас он содержит почти 4 000 записей с физическими лицами и почти 2 000 - с юридическими. 

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