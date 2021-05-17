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Рада планирует рассмотреть отставки трех министров на внеочередном заседании

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Сейчас идет сбор подписей для созыва внеочередного заседания - необходимы 150 голосов

На текущей пленарной неделе планируется проведение внеочередного заседания Верховной Рады Украины, на котором будет рассмотрено увольнение трех министров. Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета, передает Укринформ.

"На этой неделе у нас планируется как минимум одно внеочередное заседание, а возможно и больше. Первое внеочередное заседание - с таким предложением обратилась партия "Слуга народа" еще в пятницу. Сегодня были выданы подписные листы, сегодня идет сбор подписей. Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей: это кадровые вопросы — два министра написали заявление по собственному желанию — это господин Криклий и господин Петрашко. И есть представление премьер-министра Украины относительно господина Степанова. Я думаю, что или сегодня вечером или завтра утром, если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание в 16:00, как обычно, и мы сможем рассмотреть эти важные для Кабинета министров вопросы", - отметил спикер.

По словам Разумкова, на соответствующем заседании нужно будет заслушать министров, чтобы понять их позицию и услышать отчет о проделанной работе и ошибках.

"Чтобы принимая соответствующие решения, мы четко понимали, что является основанием (для отставки, - ред.) и за что мы должны благодарить, а за что, возможно, выражать иную позицию", - резюмировал председатель ВРУ.

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Напомним, в прошлую пятницу, 14 мая, двое министров написали заявления о своей отставке с должностей. Уйти с постов по собственному желанию хотят министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В тот же день, в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

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