Рада планирует рассмотреть отставки трех министров на внеочередном заседании

Сейчас идет сбор подписей для созыва внеочередного заседания - необходимы 150 голосов

"На этой неделе у нас планируется как минимум одно внеочередное заседание, а возможно и больше. Первое внеочередное заседание - с таким предложением обратилась партия "Слуга народа" еще в пятницу. Сегодня были выданы подписные листы, сегодня идет сбор подписей. Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей: это кадровые вопросы — два министра написали заявление по собственному желанию — это господин Криклий и господин Петрашко. И есть представление премьер-министра Украины относительно господина Степанова. Я думаю, что или сегодня вечером или завтра утром, если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание в 16:00, как обычно, и мы сможем рассмотреть эти важные для Кабинета министров вопросы", - отметил спикер.

По словам Разумкова, на соответствующем заседании нужно будет заслушать министров, чтобы понять их позицию и услышать отчет о проделанной работе и ошибках.

"Чтобы принимая соответствующие решения, мы четко понимали, что является основанием (для отставки, - ред.) и за что мы должны благодарить, а за что, возможно, выражать иную позицию", - резюмировал председатель ВРУ.

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Напомним, в прошлую пятницу, 14 мая, двое министров написали заявления о своей отставке с должностей. Уйти с постов по собственному желанию хотят министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В тот же день, в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.