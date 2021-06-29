Рада отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через территорию РФ
Штрафы отменили на период действия карантина или на время блокирования деятельности КПВВ
Верховная Рада Украины одобрила законопроект №5478, которым отменяются штрафы за выезд из отдельных районов Донецкой и Луганской области через территорию Российской Федерации. Такое решение было принято во время сегодняшнего внеочередного заседания парламента.
Как известно, сейчас такое нарушение карается штрафом от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года уже штрафовали, влекут за собой штраф от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. гривен.
В пояснительной записке отмечается, что в условиях закрытия или ограниченного функционирования КПВВ из-за действий незаконной "власти" украинцы лишены возможности законно выехать с временно неподконтрольных территорий Украины.
"Это повлекло существенное увеличение случаев выявления в пунктах пропуска на украинско-российском участке границы лиц, которые в нарушение вышеуказанного порядка выезжают с временно оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации", - добавляется в документе.
Штрафы отменили на период действия карантина или на время блокирования деятельности КПВВ.
Напомним, Кабинет министров с 17 июня отменил обязательную самоизоляцию и ПЦР-тесты для прибывающих с оккупированных территорий Донбасса.