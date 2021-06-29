Рада отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через территорию РФ

Штрафы отменили на период действия карантина или на время блокирования деятельности КПВВ

Верховная Рада Украины одобрила законопроект №5478, которым отменяются штрафы за выезд из отдельных районов Донецкой и Луганской области через территорию Российской Федерации. Такое решение было принято во время сегодняшнего внеочередного заседания парламента .

Как известно, сейчас такое нарушение карается штрафом от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года уже штрафовали, влекут за собой штраф от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. гривен.

В пояснительной записке отмечается, что в условиях закрытия или ограниченного функционирования КПВВ из-за действий незаконной "власти" украинцы лишены возможности законно выехать с временно неподконтрольных территорий Украины.

"Это повлекло существенное увеличение случаев выявления в пунктах пропуска на украинско-российском участке границы лиц, которые в нарушение вышеуказанного порядка выезжают с временно оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации", - добавляется в документе.

Штрафы отменили на период действия карантина или на время блокирования деятельности КПВВ.

Новости по теме: ГПСУ разрешит въезд абитуриентов из ОРДЛО через РФ без наказания, но есть условие

Напомним, Кабинет министров с 17 июня отменил обязательную самоизоляцию и ПЦР-тесты для прибывающих с оккупированных территорий Донбасса.