Рада отменила обязательные повторные экзамены для моряков со стажем

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Решение поддержали 333 нардепа

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3944, которым лишила моряков со стажем работы на судах требования повторной сдачи экзаменов для получения подтверждения своей компетентности. Об этом говорится на сайте парламента.

Как отмечается, сегодня, 29 июня, документ приняли сначала за основу, а затем в целом. За него проголосовали 333 депутата.

Так, согласно Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несения вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ-78 с поправками), моряки, в случае повторного подтверждения полученного ими ранее диплома, имеют право доказать свою квалификацию различными способами.

Например, путем подтверждения стажа работы на судне с выполнением функций, соответствующих имеющемуся диплому, на срок не менее в целом двенадцати месяцев из предшествующих пяти лет.

До сих пор украинское законодательство определяло обязательное прохождение моряками курсов повышения квалификации и сдачи каждым экзаменов в госкомиссиях.

С принятием закона определяются условия, при соблюдении которых моряки имеют право на получение повторного подтверждения своей компетентности для работы на судах без сдачи экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.

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Как сообщалось, ранее Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа, которым внедряется автоматизированная система тестирования моряков без участия человека-экзаменатора.

К слову, в августе прошлого года Кабмин передал полностью функции по вопросам дипломирования моряков в Морскую администрацию.