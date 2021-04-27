Рада отклонила постановление об ответственности чиновников за срыв вакцинации

За постановление проголосовали 115 народных депутатов при необходимых 226 голосах

Как отмечается, за постановление №5299 "О принятии неотложных мер, направленных на пресечение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечения неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере" проголосовали 115 народных депутатов при минимально необходимых 226.

В частности, планировалось поручить Кабмину принять меры для проведения своевременных закупок вакцин для профилактики COVID-19 и контроля за сроками их ввозом.

Постановлением также предлагалось обратиться к президенту Украины с предложением созвать заседание СНБО с участием глав депутатских фракций и групп с целью обсуждения ситуации, сложившейся в Украине в связи с COVID-19, и наработки предложений по стратегии дальнейшей борьбы с пандемией.

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Напомним, завтра, 28 апреля, в Украине заработает 2127 пунктов прививки для иммунопрофилактики против COVID-19.