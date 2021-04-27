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Рада отклонила постановление об ответственности чиновников за срыв вакцинации

Верховная Рада

За постановление проголосовали 115 народных депутатов при необходимых 226 голосах

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании отклонила постановление, согласно которому предусматривалось возложение ответственности за срыв вакцинации на Кабинет министров и Министерство здравоохранения. Об этом сообщает "Укринформ".
 
Как отмечается, за постановление №5299 "О принятии неотложных мер, направленных на пресечение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечения неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере" проголосовали 115 народных депутатов при минимально необходимых 226.

В частности, планировалось поручить Кабмину принять меры для проведения своевременных закупок вакцин для профилактики COVID-19 и контроля за сроками их ввозом.

Постановлением также предлагалось обратиться к президенту Украины с предложением созвать заседание СНБО с участием глав депутатских фракций и групп с целью обсуждения ситуации, сложившейся в Украине в связи с COVID-19, и наработки предложений по стратегии дальнейшей борьбы с пандемией.

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Напомним, завтра, 28 апреля, в Украине заработает 2127 пунктов прививки для иммунопрофилактики против COVID-19. 

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