Рада одобрила запуск судебной реформы в Украине

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Решение поддержали 293 нардепа

Верховная Рада приняла законопроект №3711-д, который запускает судебную реформу в Украине. Об этом говорится на сайте парламента.

В частности, за это решение проголосовали 293 нардепа, большинство голосов (210) дала провластная фракция "Слуга народа".

Как известно, законопроект №3711-д касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Документ предусматривает, что должна быть создана комиссия для отбора 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Это фактически кадровое агентство для судов. Она проводит конкурсы по отбору судей, а также переаттестовывает действующих судей.

При этом стоит добавить, что нардепы во время голосования поддержали ключевую поправку, которую требовали ЕС и НАТО. Она предполагает, что голоса международных экспертов будут иметь решающий голос при избрании кандидатов в члены ВККС, передает "Бабель".

Комиссия должна выбрать 32 кандидатов, которых подадут на рассмотрение Высшего совета правосудия. Члены ВРП должны выбрать из них 16, которые и сформируют новый состав ВККС.

К слову, ранее Венецианская комиссия раскритиковала изменения в Закон Украины О судоустройстве. В частности, ее глава Джанни Букиккио считает, что нововведения могут убить судебную реформу, а не улучшить ее.

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Напомним, в июне 2018 года народные депутаты поддержали в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".