Рада одобрила график VI сессии: После каникул депутаты начнут работу 7 сентября
Новая сессия парламента продлится до 21 января 2022 года
Верховная Рада Украина утвердила календарный план проведения шестой сессии парламента. Свою работу народные депутаты продолжат с 7 сентября. Об этом шла речь во время заседания ВР, которое транслировала РАДА.
Согласно календарному плану, новая сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022 года.
Как отмечается, во время шестой сессии Верховная Рада проведет:
- пленарных заседаний - 10 недель;
- работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) - 6 недель;
- работа народных депутатов с избирателями - 4 недели;
- 10 часов вопросов к правительству в ВР.
Напомним, ранее Верховная Рада Украины отклонила ряд проектов постановлений об отмене решений ВР относительно принятия законов о налоговой амнистии. Ни одно из постановлений не набрало минимально необходимых 226 голосов.