Рада одобрила график VI сессии: После каникул депутаты начнут работу 7 сентября

Новая сессия парламента продлится до 21 января 2022 года

Верховная Рада Украина утвердила календарный план проведения шестой сессии парламента. Свою работу народные депутаты продолжат с 7 сентября. Об этом шла речь во время заседания ВР, которое транслировала РАДА .

Согласно календарному плану, новая сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022 года.

Как отмечается, во время шестой сессии Верховная Рада проведет:

пленарных заседаний - 10 недель;

работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) - 6 недель;

работа народных депутатов с избирателями - 4 недели;

10 часов вопросов к правительству в ВР.

Новости по теме: ВРУ приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей

Напомним, ранее Верховная Рада Украины отклонила ряд проектов постановлений об отмене решений ВР относительно принятия законов о налоговой амнистии. Ни одно из постановлений не набрало минимально необходимых 226 голосов.