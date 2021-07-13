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Рада одобрила график VI сессии: После каникул депутаты начнут работу 7 сентября

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Новая сессия парламента продлится до 21 января 2022 года

Верховная Рада Украина утвердила календарный план проведения шестой сессии парламента. Свою работу народные депутаты продолжат с 7 сентября. Об этом шла речь во время заседания ВР, которое транслировала РАДА.

Согласно календарному плану, новая сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022 года.

Как отмечается, во время шестой сессии Верховная Рада проведет:

  • пленарных заседаний - 10 недель;
  • работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) - 6 недель;
  • работа народных депутатов с избирателями - 4 недели;
  • 10 часов вопросов к правительству в ВР.

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Напомним, ранее Верховная Рада Украины отклонила ряд проектов постановлений об отмене решений ВР относительно принятия законов о налоговой амнистии. Ни одно из постановлений не набрало минимально необходимых 226 голосов.

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