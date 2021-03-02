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Рада назначила внеочередные выборы в пяти населенных пунктах

Фото из открытых источников

Харькова среди них нет

Верховная Рада назначила внеочередные выборы в пяти населенных пунктах Украины. Именно это предполагается, принятыми ими сегодня проектами постановлений №5168-5172. 

Как отмечается на сайте парламента, назначение внеочередных выборов Коларовского сельского головы в Запорожской области на 31 октября 2021 года поддержали 335 парламентариев.

Внеочередные выборы Малолюбошанского сельского головы в Ровенской области ВР назначила на 31 октября 2021-го. За это проголосовали 327 нардепов.

За назначение внеочередных выборов Теребовлянского городского головы в Тернопольской области на 31 октября проголосовали 319 депутатов Рады.

Назначение внеочередных выборов Липовецкого городского головы в Винницкой области на эту же дату поддержали 337 парламентариев.

Внеочередные выборы Комарновского городского главы во Львовской области парламент назначил на 31 октября. За это проголосовали 332 нардепа.

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Напомним, в конце января Рада не смогла назначить дату внеочередных выборов мэра Харькова. В парламент не поступили все нужные документы для процедуры.

Так, в Офисе президента предположили, что внеочередные выборы городского главы Харькова состоятся уже осенью 2021 года.

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