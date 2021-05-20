Рада назначила Любченко первым вице-премьером и министром экономики

Алексей Любченко Фото из открытых источников

Его кандидатуру поддержали 293 народных депутата

Верховная Рада Украины назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики. Голосование состоялось во время заседания, которое транслировала РАДА.

Его кандидатуру поддержали 293 народных депутата.

Среди приоритетов своей работы он назвал развитие конкуренции, малого и среднего бизнеса, технологий и экономической независимости.

"Главное – министерство должно синхронизировать работу госорганов, обеспечить стратегический менеджмент развития страны и заниматься поиском стимулов для развития", – добавил Любченко.

Новый министр также отметил необходимость в возобновлении кредитования производственной сферы вместо "скупки государственных ценных бумаг, тем самым финансируя государственный долг". Как налоговик, он подчеркнул вес налоговых и таможенных стимулов регулирования экономической деятельности.

Кроме того, Любченко заявил, что обсуждать Гособоронные заказа (ГОЗ) на 2021 год должны не "весной 2021 года, а осенью 2020 года, а лучше – на три года вперед".

По словам чиновника, крупный бизнес должен продвигать новые технологии и привлекать их в страну. В то же время малому бизнесу необходима упорядоченная система упрощенного налогообложения и защита предпринимательских инициатив.

Сверхважным, по его словам, является продолжение сотрудничества с МВФ, международными партнерами в интересах Украины. Также нужно активизировать корпоративную реформу и дать новый толчок для работы Экспортно-кредитного агентства, возобновить эффективную работу торгово-экономических миссий.

Новый министр выделил вопросы технологий и цифровизации.

"На базе налоговой можно сформировать межотраслевые балансы онлайн для принятия качественных государственных решений. Правительство должно иметь цифровую интегрированную карту государства, в которой полностью отражаются ресурсы, производство, отрасли и собственность", – подытожил Любченко.

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Напомним, 18 мая Верховная Рада Украины уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по собственному желанию. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.

А накануне премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении новых руководителей Минэкономики, Минздрава и Мининфраструктуры.