Рада назначила Александра Корниенко новым вице-спикером парламента

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко Фото из открытых источников

"За" соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов

Верховная Рада назначила первым заместителем председателя парламента главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко. Информация об этом содержится на сайте парламента.

Как отмечается, "за" соответствующее решение проголосовали 256 нардепов.

Примечательно, кроме Корниенко, от фракции "Европейская солидарность" прозвучало предложение избрать на эту должность нардепа Софию Федину. Однако, в рейтинговом голосовании Корниенко набрал 248 голосов, а Федина — 78.

Справочно:

Александр Корниенко родился 12 мая 1984 года в Киеве. Получил образование в Национальном техническом университете Украины "КПИ", учился в Висбаденской академии психотерапии(Германии). Бизнес-тренер, консультант по развитию, общественный деятель.

Председатель политической партии "Слуга народа". Первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа".

Председатель подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград Комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, 8 октября Верховная Рада заменила спикера парламента Дмитрия Разумкова. Руслан Стефанчук, который до недавнего времени был вицеспикером и представителем президента в Верховной Раде, стал новым председателем ВР. За его назначение на соответствующую должность проголосовали более 260 народных депутатов. Однако на той же неделе избрать ему заместителя не удалось.