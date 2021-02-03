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Рада направила закон о выходе недродобычи из "тени" на доработку

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

За законопроект №4187 проголосовали 257 народных депутатов

Недродобычу в парламенте хотят вывести из "тени". Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение соответствующий законопроект №4187. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, за документ проголосовали 257 народных депутатов.

Согласно закону, должна быть создана интерактивная карта полезных ископаемых, которая будет отражать сведения о государственном фонде недр Украины, в том числе о Государственном фонде месторождений полезных ископаемых.

Документ ограничивает право быть недропользователем для граждан государства-агрессора или юридических лиц, зарегистрированных на территории России, юридических лиц конечным бенефициаром которых являются граждане РФ, физических и юридических лиц, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные санкции.

Также закон устанавливает исчерпывающий перечень случаев предоставления специального разрешения без проведения аукциона. Определяются особенности проведения продажи специального разрешения на пользование недрами по результатам электронного аукциона.

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Напомним, в Закарпатской области после 15 лет простоя возобновили добычу золота на территории Мужиевского месторождения. Месторождение золота с утвержденными запасами в с. Мужиево, позволяет Украине иметь статус золотодобывающей страны. Сейчас здесь работает обогатительная фабрика Avellana Gold, которая трудоустраивает 30 человек.

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