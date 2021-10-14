Рада может собраться за внеочередное заседание 21 октября, - Стефанчук

Руслан Стефанчук Фото из открытых источников

По его словам, государственный бюджет на 2022 год Рада будет рассматривать 20 октября

Верховная Рада может провести внеочередное пленарное заседание 21 октября, на нем планируют рассмотреть законопроекты, связанные с евроинтеграцией Украины. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Внеочередное заседание, насколько я знаю, будет запланировано в четверг во второй половине дня. Это ответ парламента саммита Украина-ЕС, который прошел очень успешно: мы получили соглашение "Открытое небо", которую не могли получить в течение 30 лет государственности Украины. Было очень много заверений вне кулуарными встречами, и даже те коллеги из ЕС, которые всегда умалчивали о европейской перспективе Украины, об этом уже откровенно заговорили", — рассказал он.

По словам Стефанчука, государственный бюджет на 2022 год Рада будет рассматривать 20 октября.

"У нас 18 числа заседания комитета, 20 октября мы будем голосовать бюджет в зале в первом чтении. Насколько я знаю, те показатели, которые сегодня закладываются и по которым идет дискуссия, они на большой процент больше, чем было до этого", — сказал председатель ВР.

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Напомним, Руслан Стефанчук, который до недавнего времени был вице-спикером парламента и представителем президента в Верховной Раде, сегодня стал новым председателем ВР. За его назначение на соответствующую должность проголосовали более 260 народных депутатов.