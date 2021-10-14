Рада может собраться за внеочередное заседание 21 октября, - Стефанчук
По его словам, государственный бюджет на 2022 год Рада будет рассматривать 20 октября
Верховная Рада может провести внеочередное пленарное заседание 21 октября, на нем планируют рассмотреть законопроекты, связанные с евроинтеграцией Украины. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил председатель парламента Руслан Стефанчук.
"Внеочередное заседание, насколько я знаю, будет запланировано в четверг во второй половине дня. Это ответ парламента саммита Украина-ЕС, который прошел очень успешно: мы получили соглашение "Открытое небо", которую не могли получить в течение 30 лет государственности Украины. Было очень много заверений вне кулуарными встречами, и даже те коллеги из ЕС, которые всегда умалчивали о европейской перспективе Украины, об этом уже откровенно заговорили", — рассказал он.
По словам Стефанчука, государственный бюджет на 2022 год Рада будет рассматривать 20 октября.
"У нас 18 числа заседания комитета, 20 октября мы будем голосовать бюджет в зале в первом чтении. Насколько я знаю, те показатели, которые сегодня закладываются и по которым идет дискуссия, они на большой процент больше, чем было до этого", — сказал председатель ВР.
Напомним, Руслан Стефанчук, который до недавнего времени был вице-спикером парламента и представителем президента в Верховной Раде, сегодня стал новым председателем ВР. За его назначение на соответствующую должность проголосовали более 260 народных депутатов.