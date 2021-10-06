Рада может назначить нового спикера 8 октября, - Арахамия

Давид Арахамия Слуга Народа / Facebook

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук в "шорт-листе", но есть и другие кандидаты на пост спикера

Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос назначения нового спикера парламента 8 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой за заявление журналистам главы фракции СН Давида Арахамия.

"В пятницу будет наверняка. Нам нужно провести фракцию и определить обе кандидатуры (на спикера и первого вице-спикера, - ред.) и потом мы будем голосовать", - сказал Арахамия, отметив, что ожидает, что отставку действующего спикера Дмитрия Разумкова поддержат 240 нардепов.

За словами Арахамії, первый вице-спикер Руслан Стефанчук в "шорт-листе", но есть и другие кандидаты на пост спикера.

"Вероятнее всего, в четверг после принятия (отставки Разумкова, - ред.) будет заседание фракции, а затем в пятницу будет соответствующее голосование", - сообщил он, отметив, что президента Владимира Зеленского на фракции не будет.

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Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада Украины включила в повестку дня вопрос об отзыве с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов во время сегодняшнего пленарном заседании, из них 211 от фракции "Слуга народа".

Таким образом, отставку спикера Рады рассмотрят на внеочередном заседании в четверг, 7 октября.