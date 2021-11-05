Рада упростила международные грузовые автоперевозки между Украиной и Беларусью

Верховная Рада

Отсутствие барьера в виде разрешительной системы поможет нарастить товарооборот между странами

Верховная Рада приняла закон "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений в соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года" (№0060). Об этом шла речь на заседании ведомства.

"Протокол был осуществлен 06 февраля 2020 г. в г. Минске с целью активизации процесса либерализации международных грузовых автомобильных перевозок, а именно освобождение от разрешений для выполнения международных грузовых автомобильных перевозок для транспортных средств", - говорится в пояснительной записке.

Известно, что протоколом предусматривается освобождение от разрешительной системы нерегулярных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом. Реализация этого документа предоставит отечественным перевозчикам новые возможности для осуществления своей деятельности. Кроме того, Украина сможет привлечь дополнительные грузопотоки и пассажиропотоки, поскольку белорусские перевозчики смогут выполнять перевозки в Украину без разрешений.

Новости по теме: Украина дала запрос на аварийные поставки электроэнергии из Беларуси: В чем причина и какая перспектива в дальнейшем

Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие барьера в виде разрешительной системы станет предпосылкой для наращивания товарооборота между Украиной и Республикой Беларусь, а беспрепятственный транзит является сверхважным для выполнения перевозок рядом стран ЕС из-за ограничения транзита Республикой Польша.

Кроме того, освобождение от разрешений на нерегулярные пассажирские перевозки позволит привлечь дополнительный пассажиропоток, который с каждым годом будет только увеличиваться.

Также этим Протоколом будет урегулирован вопрос увеличения срока пребывания членов экипажей автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также водителей грузовых автомобилей, осуществляющих международные грузовые перевозки, при наличии документов подтверждения. Эта норма позволит решить вопрос о выполнении перевозок профессиональными водителями на небольших расстояниях.

Известно, что решение поддержал 281 народный депутат.

Новости по теме: Верховная Рада приняла закон об энергоэффективности

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла закон по электронной регистрации места проживания. Проект №5463 во втором чтении поддержали 238 депутатов.