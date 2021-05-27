Рада хочет объявить Лукашенко угрозой международной безопасности

Александр Лукашенко ТАСС

Депутаты готовят обращение к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, Парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ и НАТО и др.

Представители депутатских фракций и групп зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления №5560, которым предлагается мировым лидерам признать режим Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующим документом украинские депутаты обращаются к таким международным организациям, как Организация Объединенных Наций, Европейская комиссия, Европейский парламент, Парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам стран мира.

"Верховная Рада осуждает действия власти республики Беларусь относительно принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича", - говорится в пояснительной записке.

Нардепы призывают мировое сообщество осудить действия властей Беларуси и "признать режим Лукашенко в республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности".

"Способствовать неотложному проведению международного расследования инцидента о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая в Минске; выразить требования к властям республики Беларусь о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленном освобождении Романа Протасевича и других политических заключенных", - призвали политики.

Также депутаты предлагают усилить давление на Минск, в том числе и путем введения санкций в отношении представителей белорусской власти.

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Напомним, ранее белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

Мировые лидеры выразили свое возмущение и рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси, а европейские авиакомпании уже начали направлять свои самолеты в обход страны.

В свою очередь, Кабинет министров Украины с 00:00 26 мая запретил полеты в воздушном пространстве Беларуси.