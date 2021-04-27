Рада хочет направить 600 млн гривен на зарплаты работникам аппаратов судов

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

За соответствующий законопроект проголосовал 271 нардеп

Верховная Рада планирует направить 600 млн гривен для заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов. Об этом шла речь во время заседание парламента.

Следовательно, нардепы поддержали за основу соответствующий законопроект №5304 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами. За него проголосовал 271 парламентарий.

"Местные и апелляционные суды из года в год сталкиваются с проблемой недостаточного финансового и материально-технического обеспечения. На 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности", - отмечают авторы законопроекта.

При этом добавляется, что средств не хватает на выплату зарплаты работникам аппаратов местных и апелляционных судов даже в пределах законодательно установленных обязательных минимальных выплат. Кроме этого, не хватает денег на текущие расходы, такие как почтовые отправления, коммунальные платежи, аренда и другие.

В частности, произойдет уменьшение на эту же сумму расходов по направлению "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Ранее сообщалось, что разрыв в зарплатах женщин и мужчин сократился. Так, среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2020 года составляет 11 558 грн, а это - 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 грн).