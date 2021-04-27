Рада хочет направить 600 млн гривен на зарплаты работникам аппаратов судов
За соответствующий законопроект проголосовал 271 нардеп
Верховная Рада планирует направить 600 млн гривен для заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов. Об этом шла речь во время заседание парламента.
Следовательно, нардепы поддержали за основу соответствующий законопроект №5304 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами. За него проголосовал 271 парламентарий.
"Местные и апелляционные суды из года в год сталкиваются с проблемой недостаточного финансового и материально-технического обеспечения. На 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности", - отмечают авторы законопроекта.
При этом добавляется, что средств не хватает на выплату зарплаты работникам аппаратов местных и апелляционных судов даже в пределах законодательно установленных обязательных минимальных выплат. Кроме этого, не хватает денег на текущие расходы, такие как почтовые отправления, коммунальные платежи, аренда и другие.
В частности, произойдет уменьшение на эту же сумму расходов по направлению "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".
Ранее сообщалось, что разрыв в зарплатах женщин и мужчин сократился. Так, среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2020 года составляет 11 558 грн, а это - 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 грн).