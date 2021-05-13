Рабинович: Власть, воюя с Медведчуком, сама же сделала его общенациональным лидером

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

В Украине происходит правовое безумие! Но здравый смысл побеждает и сегодня народ Украины увидел это, увидел то, "кто есть кто" на самом деле, а также увидел полное фиаско власти.

Так народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал решение Печерского районного суда Киева, где в четверг, 13 мая, избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Политик подчеркнул, что в обвинениях Медведчуку "не было даже 5-10% правды, а только политика".

"Суд над Медведчуком – это прямая попытка расправы над одним из лидеров оппозиционной политической силы. И пока "зеленые" навязывают обществу свои "липовые" рейтинги, которые их уже не спасут, "ОПЗЖ" заручается все большей поддержкой народа, и это в очередной раз показал сегодняшний день. Власть нас просто боится! И, если говорить прагматично, она сама своими действиями сделала сегодня из Медведчука общенационального героя!" – считает Вадим Рабинович.

Подтверждением тому народный депутат назвал заседание суда.

"То, что происходило в суде, объяснить сложно. Судья говорил, что "Медведчук вместе с неустановленными людьми в неустановленное время в неустановленном месте в неизвестной форме что-то там сделал…". Прокуроры заявляли, что эти "неизвестные люди" являются должностными лицами в Российской Федерации". На вопрос защиты о том, как же доказать, что "неустановленные люди" "являются российскими чиновниками", представитель обвинения молчали – сказать ничего не могли. Да это же просто безумие: прокуроры требовали арестовать Медведчука только потому, что, видите ли, "у него есть мобильный телефон, и он может кому-то какие-то фотографии переслать…". Видите ли, по телефону он сказал о том, что слышал от друга о месторасположении какой-то военной части и его в чем-то там обвиняют…", – возмутился Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвал подобные действия "правовым безумием", логического объяснения которому нет. Как нет объяснения и тому, почему обвинение требовало более 300 млн грн залога, ведь обосновать эту сумму сторона обвинения так и не смогла.

"Это какая-то катастрофа, потому что с самого начала было понятно: человек невиновен. Ведь все так называемые "доказательства" обвинения – это либо распечатки из социальных сетей, либо из интернет-СМИ", – обратил внимание Вадим Рабинович.

Политик считает, что на Виктора Медведчука "незаконно надели браслет" (решением судьи Виктор Медведчук отправлен под домашний арест – ред.). Вместе с тем, заметил он, судебная система сегодня его "приятно удивила", поскольку "тотального выполнения "хотелок" власти мы не увидели".

На вопрос, будет ли подана апелляция на решение Печерского суда Киева, Вадим Рабинович отвечать не стал, и предложил обратиться с ним к адвокатам главы политсовета партии "ОПЗЖ" и самому Виктору Медведчуку.

"Я – не адвокат Медведчука. Но на его месте я бы подавал апелляцию. А как решат они, я не знаю. Возможно, защита подумает, что не стоит бороться с этой системой – это просто бесполезно. В любом случае суд продемонстрировал победу здравого смысла. А власть, вместо расправы над Медведчуком, получила из него общенационального лидера. Поздравляю, он держался достойно, а "Оппозиционная платформа – За жизнь" продемонстрировала, что мы – единая команда", – резюмировал Вадим Рабинович.