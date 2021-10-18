Рабинович: В нынешней Украине пока счастливы только "зеленые". Долго ли - посмотрим

Вадим Рабинович Украина24

Каждая власть обманывает украинцев. Одни обещали европейское безбедное будущее, другие - прийти и порядок навести. У "зеленой" власти лучше всего получается оправдывать свои провалы, мол, "каждый имеет право на ошибку". Только "ошибка" власти - это слишком высокая цена для всего государства, но "зеленые" этого не понимают.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Молодая, красивая, сияющая молодежь во власти уже стала солидной. Мы все наблюдали за событиями в Трускавце, мы все видели, какие у них дорогие машины, платья, костюмы… Конечно, они рассказывают об индексах счастья, о том, как в Украине все замечательно. Но у меня вопрос: не подскажут ли эти счастливые власть имущие, как быть счастливым человеку, который сегодня едва выживает на зарплату, который не может обеспечить семью, получает нищенскую пенсию. Такой человек может быть счастливым?.." - задался вопросом политик.

Вадим Рабинович предложил вспомнить обещания, которые во время избирательных кампаний "зеленые" давали украинцам. Например, бороться с вырубкой украинских лесов.

"Два дня назад было подписано распоряжение, которым снимаются любые ограничения на экспорт леса. Все, продали Карпаты! Нет их больше!.. И тишина! Все сидят, никого не слышно! А почему молчат члены многочисленных "патриотических" организаций, которые бегают без конца по столице? Вы можете хотя бы лес своей страны защитить? Выйдите и скажите: "Ні! Ліс не віддамо!". Но никто не выходит, потому что приучили народ, что весь патриотизм у нас липовый, проплаченный и ценности Майдана обналичены", - с сожалением констатировал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Начиная с 2014 года, наши мордатые "патриоты" только орут, как бешеные, рвут на себе рубаху, показывают свои "трезубы" на пузе до пупа, а страна при таких "патриотах" фактически голодает. Но патриот - это тот, кто приносит пользу своими действиями стране. Что это за патриоты такие? Это не патриотизм, а не знаю что!.." - возмутился народный депутат.

"Нам изнасиловали разум, изнасиловали государство, подменяют понятия, а их еще и поддерживают. Эти "патриоты" убивают промышленность, сельское хозяйство, лес! И вывод тут однозначный: сегодня в Украине счастливы только члены фракции "Слуга народа"… Наверное. И то это пока… Долго ли они будут счастливыми? Не знаю. Я думаю, что если вся страна несчастна, то и твое, дорогая власть, счастье будет не долгим", - резюмировал Вадим Рабинович.