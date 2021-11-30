Рабинович: Украина в конституционном тупике, одни решения СНБО тянут на много-много уголовных дел

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Украина в конституционном тупике, одни решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) тянут на большое количество уголовных дел. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович.

"У нас так красиво все называется. Например, "борьба за свободу слова" – и закрывают три канала, "борьба за свободу журналистики" – и закрывают сайт "Страна.ua". Мы все время за что-то боремся, помогаем своей стране, при этом уничтожая свободу слова и журналистов. Просто уничтожаем. Совет национальной безопасности, который, конечно, для того, чтобы помочь стране – вводит незаконные санкции в отношении политиков. Когда они поняли, что они начинают проигрывать Медведчуку, они так же для пользы украинского народа незаконно посадили Медведчука в тюрьму. Они продержали его максимальный срок, поняли, что ничего доказать нельзя, предъявили новое обвинение и все", – отметил политик.

По его словам, сперва он пытался понять логику в таких действиях властей, но пришел к выводу, что ее нет.

"Для того, чтобы им успешно управлять, – им нужно было в первый же день окружить себя теми, кто хотя бы понимает, как это работает. Ну возьмите газонокосилку хорошую большую – пришел, начал косить, поломал себе ноги, поломал газонокосилку. Так это же страна, а не газонокосилка. Вы видели хотя бы один самолет, в котором люди проголосовали, кто сегодня поведет самолет? Один говорит: "Ну я великолепно пою баритон", "О, баритон поведет самолет". Неужели вы думаете, что самолетом управлять легче, чем государством?! Нет, каждая кухарка может управлять – доуправлялись", – подчеркнул Рабинович.

Все это, по его словам, привело страну в тупик.

"Они уже сами понимают, что тупик, они сами понимают, что наделали. Ну, как отступать, что они теперь будут делать, ведь одни решения Совета национальной безопасности тянут на много-много уголовных дел... Сегодня в стране, кто не знает, полный тупик конституционный начался. Конституционный суд отказал президенту в назначении судей на место не ушедших других. Это какой-то нонсенс. То есть, президент борется с Конституционным судом, с судьями, с партиями, с оппозиционными политиками, с каналами, с журналистами, с Россией, с государственным переворотом – "незабагато"?" – подытожил Рабинович.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".