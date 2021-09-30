Рабинович: То, что происходит в Раде - преступление! Оппозиция обсуждает уход из парламента

ZIK

То, что сегодня происходит в Верховной Раде Украины, – это уголовное преступление. Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире программы "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".

По словам политика, недавно руководители парламентских фракций собирались на совещании у председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова для обсуждения одной темы, и сообщил, какой именно.

"Посмотрите, что творят "слуги"! Возьмите закон "Об олигархах", который красиво только называется, а на самом деле он убийственный!.. Поэтому оппозиция обсуждает возможность просто уйти из парламента, чтобы не быть соучастниками преступлений, которые совершает нынешняя власть в украинском парламенте. Я думаю, что это будет самым правильным решением", – заявил Вадим Рабинович.