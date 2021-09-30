home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Рабинович: То, что происходит в Раде - преступление! Оппозиция обсуждает уход из парламента

ZIK

То, что сегодня происходит в Верховной Раде Украины, – это уголовное преступление. Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире программы "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".

По словам политика, недавно руководители парламентских фракций собирались на совещании у председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова для обсуждения одной темы, и сообщил, какой именно. 

"Посмотрите, что творят "слуги"! Возьмите закон "Об олигархах", который красиво только называется, а на самом деле он убийственный!.. Поэтому оппозиция обсуждает возможность просто уйти из парламента, чтобы не быть соучастниками преступлений, которые совершает нынешняя власть в украинском парламенте. Я думаю, что это будет самым правильным решением", – заявил Вадим Рабинович.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Дмитрий Разумков выздоровел после второго заражения коронавирусом Спикер Рады раскритиковал процедуру принятия закона об олигархах, назвав ее "вольной деятельностью" Разумков заявил, что его не пригласили на собрание "слуг" в Трускавце Разумков созывает на четверг внеочередное заседание Рады: Что на повестке дня

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект