Рабинович: "Слуги" не имеют права командовать, кто в какую ВСК должен входить

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая отказалась работать главой Временной следственной комиссии Верховной Рады "по делу вагнеровцев" и прочим актуальным делам о государственной измене, если ее заместителем в комиссии будет народный депутат Украины, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Это заявление прокомментировал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Я лично передал председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову письмо, в котором указал на грубейшее нарушение Регламента. Это касается ситуации вокруг участия народного депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина в работе Временной следственной комиссии по "делу вагнеровцев". Напомню, что оно уже подтверждено голосованием, а "слуги" не имеют никакого права командовать, кто и в какую ВСК должен входить! Что же касается желания Безуглой… - это ее личное желание. Безуглая интеллектуально не может управлять работой комиссии!" - считает политик.

В любом случае кандидатуру Кузьмина "Оппозиционная платформа - За жизнь" менять не будет.

"ВСК будет работать с ним! Не хотят?.. Пусть уходят и не работают, тогда в комиссии будет работать один Кузьмин. Но на побегушках у власти мы бегать не будем!.." - резюмировал Вадим Рабинович.