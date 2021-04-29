Рабинович с трибуны Рады: Страну победителей фашизма превращают в страну побежденных

Вадим Рабинович Скриншот с видео

Народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Украину из победителя фашизма превращают в страну побежденных.

Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады на заседании в четверг, 29 апреля. Трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Есть родные, которые погибли ради приближения этой великой победы. Сегодня во всех уголках Украины, в наших городах и селах, мы должны почтить память настоящих героев Украины. Потому что мы - наследники победителей", - отметил нардеп.

"И в этот день должны задуматься все, у кого есть совесть и сердце, над тем, как могло произойти, что по улицам шагают поклонники дивизий СС. Как произошло, что в Украине, которая внесла едва ли не самый большой вклад в победу советской армии, сносят памятники героям-вызволителям, а возводят монументы убийцам, которые предали Украину?

Как так произошло, что страну-победителя фашизма превращают в страну побежденных? Наши отцы и деды не боялись смотреть смерти в глаза ради победы, а мы с вами испугаемся и будем молчать? Нет, не будет этого! В Украине миллионы людей, настоящих патриотов, которым точно известно, кто победители, а кто побежденные, кто настоящие герои, а кто предатели, которые стреляли в спину", - подчеркнул Рабинович.

"Вот портрет моего отца, который прошел всю войну танкистом. Его родной брат погиб в 1942 году, а брат моей матери - в 1943. Рядом со мной возле трибуны мои товарищи с портретами своих близких, которые воевали против фашизма, воевали за нашу землю. Такие фото есть у миллионов украинских семей. Нас абсолютное большинство, и мы должны это продемонстрировать 9 мая. Чтобы все видели, что никто и ничто не забыто", - добавил он.