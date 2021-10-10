Рабинович: Разумков из политики не уйдет, но к "самостоятельному плаванию" он не готов

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Бывший председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков власти не нужен, но и из политики он не уйдет.



Такой прогноз сделал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Дмитрий Разумков точно не уйдет из политики. Говорят, он будет действовать в союзе с Кличко или Порошенко. Он будет работать над созданием платформы", – рассказал политик.



Вместе с тем сам Вадим Рабинович "в самостоятельном плавании" Дмитрия Разумкова не видит.



"Ни материально, ни электорально сегодня это невозможно…Разумков не готов к самостоятельному плаванию. Он – сильный корабль, усиливающий какую-то эскадру, но только месяц как он начал "матереть". Мягкий, податливый, гуттаперчевый Разумков – такой он нужен для парламента, но не нужен для власти, это невозможно для самостоятельного политика. Да, сегодня Разумков уже начал менять риторику и свои взгляды. Но ему еще нужно работать. Поэтому я пока не верю в отдельный проект Разумкова", – заметил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя".



Вадим Рабинович также рассказал: "Еще несколько месяцев назад я советовал тогда еще спикеру Дмитрию Разумкову уйти от риторики СНБО по тому же "Северному потоку, но он меня не услышал и продолжил ее, потому что, видимо, ориентируется не на электорат Востока и Юга Украины".



Тем не менее, подчеркнул политик, электоральное поле партии "Оппозиционная платформа – За життя" такое большое, что "в нем места хватит всем".



"Да, на мне и моих коллегах лежит большая ответственность за то, что мы не сумели договориться с коллегами по лагерю. Наши избиратели остались недовольны, и мы должны работать над тем, чтобы не оставлять власть "зеленым", которые хотят уничтожить нашу страну", – подчеркнул политик.



"В любом случае Дмитрий Разумков – молодец, даже потому, что он не проголосовал за санкции против телеканалов, из-за чего потом ему – молодому политику – была перекрытп дорога в большую политику. Я ему аплодирую за это, потому что он понижает рейтинги зеленых, которые в своей ругани вскрывают всю подноготную", – резюмировал Вадим Рабинович.